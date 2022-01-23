Alparslan Türkeş Caddesi Nerede Merak Uyandırdı? Ankara Alparslan Türkeş Caddesi İsmi Neden Verilmiştir?

Yenimahalle ilçesinin gözbebeği durumun gelen Alparslan Türkeş Caddesinin adının bir siyasi isimden geldiği illaki biliniyor fakat hikayesi herkes tarafından bilinmiyor. Ankara ilinde yaşayanları özellikle yakından ilgilendiren bu hikayeyi öğrenenler ise Alparslan Türkeş Caddesinden her geçişlerinde gözleri dolduruyor. Peki, Alparslan Türkeş Caddesinin asıl hikayesi ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!