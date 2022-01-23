- 23 Oca 2022 - 19:44

Alparslan Türkeş Caddesi Nerede Merak Uyandırdı? Ankara Alparslan Türkeş Caddesi İsmi Neden Verilmiştir?

6 milyona yaklaşan Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinde bulunan Alparslan Türkeş Caddesi hakkında çıkan o gerçek gerçek ağızları açık bıraktı. Gerçeği duyanlar ise büyük bir şok yaşadı ve “Yok artık” yorumlarında bulundu. Her gün binlerce kişinin bulunduğu ve kullandığı Alparslan Türkeş Caddesi, kimsenin aklının ucundan geçmez ama…

Yenimahalle ilçesinin gözbebeği durumun gelen Alparslan Türkeş Caddesinin adının bir siyasi isimden geldiği illaki biliniyor fakat hikayesi herkes tarafından bilinmiyor. Ankara ilinde yaşayanları özellikle yakından ilgilendiren bu hikayeyi öğrenenler ise Alparslan Türkeş Caddesinden her geçişlerinde gözleri dolduruyor. Peki, Alparslan Türkeş Caddesinin asıl hikayesi ne?

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23 Oca 2022 - 19:44 Ankara- Yaşam

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