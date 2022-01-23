Alparslan Türkeş Caddesi Nerede Merak Uyandırdı? Ankara Alparslan Türkeş Caddesi İsmi Neden Verilmiştir?
6 milyona yaklaşan Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinde bulunan Alparslan Türkeş Caddesi hakkında çıkan o gerçek gerçek ağızları açık bıraktı. Gerçeği duyanlar ise büyük bir şok yaşadı ve “Yok artık” yorumlarında bulundu. Her gün binlerce kişinin bulunduğu ve kullandığı Alparslan Türkeş Caddesi, kimsenin aklının ucundan geçmez ama…
Yenimahalle ilçesinin gözbebeği durumun gelen Alparslan Türkeş Caddesinin adının bir siyasi isimden geldiği illaki biliniyor fakat hikayesi herkes tarafından bilinmiyor. Ankara ilinde yaşayanları özellikle yakından ilgilendiren bu hikayeyi öğrenenler ise Alparslan Türkeş Caddesinden her geçişlerinde gözleri dolduruyor. Peki, Alparslan Türkeş Caddesinin asıl hikayesi ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.