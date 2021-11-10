Defne Samyeli’nin “Çıtır” Sevgilisi Ortalığı Karıştırdı! Aralarındaki Yaş Farkı Olay Yarattı, Kıyameti Koparttı! Öyle Bir İsimle Birlikte Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli “Çıtır” sevgilisiyse ortalığı karıştırdı! Aralarındaki yaş farkı resmen kıyameti koparttı! Sık sık cesur paylaşımlar yaparak gündeme gelen Defne Samyeli’nin yeni aşkı ortalığı resmen karıştırdı! Peki, neler oluyor?
STAR TV ekranlarında yer alan Sol Yanım dizisinde yer alarak ekranlara dönen Defne Samyeli daha sonra dizinin final yapmasıyla ekranlardan uzaklaşmıştı. Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı isim sahnelerin tozunu attırmaya ise resmen başladı. Kısa bir süre önce sahne almış olduğu bir gazinoda kıyafetleriyle gündeme gelen başarılı isim şimdi ise yeni aşkıyla şok bir şekilde gündeme düştü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.