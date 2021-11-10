Defne Samyeli’nin “Çıtır” Sevgilisi Ortalığı Karıştırdı! Aralarındaki Yaş Farkı Olay Yarattı, Kıyameti Koparttı! Öyle Bir İsimle Birlikte Ki…

STAR TV ekranlarında yer alan Sol Yanım dizisinde yer alarak ekranlara dönen Defne Samyeli daha sonra dizinin final yapmasıyla ekranlardan uzaklaşmıştı. Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı isim sahnelerin tozunu attırmaya ise resmen başladı. Kısa bir süre önce sahne almış olduğu bir gazinoda kıyafetleriyle gündeme gelen başarılı isim şimdi ise yeni aşkıyla şok bir şekilde gündeme düştü!