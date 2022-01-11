- 11 Oca 2022 - 23:12 G: 11 Oca 2022 - 23:13

Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Şef Danilo Zanna İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti

MasterChef Türkiye yarışması ile birlikte tüm Türkiye’nin tanıdığı bir yüz haline gelen Şef Mehmet Yalçınkaya, başarıları mutfağa düşkün olan kişilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Sizde Mehmet Şef ile ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız işte size ayrıntılar...

MasterChef Türkiye yarışması ile birlikte tüm Türkiye’nin tanıdığı bir yüz haline gelen Şef Mehmet Yalçınkaya, başarıları mutfağa düşkün olan kişilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Şimdilerde yaşı ile gündemlerden düşmeyen Şef Mehmet Yalçınkaya’nın Danilo Zanna’dan bir hayli büyük olması ise, herkesi şaşkına .çevirmeyi başardı! Peki, Masterchef Türkiye’nin Mehmet Şef’i kimdir, kaç yaşında? Masterchef Türkiye’nin Mehmet Şef’i aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

11 Oca 2022 - 23:12 - Magazin

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