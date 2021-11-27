- 27 Kas 2021 - 16:40

Aziz Dizisinin Efnan’ı Simay Barlas Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı Murat Yıldırım İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti

Show TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri haline gelen Aziz dizisi, Efnan karakterini Simay Barlas’a emanet etti. Genç ve güzel oyuncunun performansı Aziz dizisinin seyircisinin dikkatini çekerken, yaşı da merak edilmeye başlandı. İşte Simay Barlas ile ilgili detaylar...

Show TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri haline gelen Aziz dizisi, Efnan karakterini Simay Barlas’a emanet etti. Genç ve güzel oyuncunun performansı Aziz dizisinin seyircisinin dikkatini çekerken, yaşı da merak edilmeye başlandı. Öte yandan Simay Barlas ile Aziz dizisindeki partneri Murat Yıldırım arasındaki yaş farkı dudakları uçuklatmayı başardı! Peki, Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında? Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…

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27 Kas 2021 - 16:40 - Magazin

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Aziz Dizisinin Efnan’ı Simay Barlas Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı Murat Yıldırım İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti mask
Aziz Dizisinin Efnan’ı Simay Barlas Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı Murat Yıldırım İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
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