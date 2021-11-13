Emanet Dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Halil İbrahim Ceyhan İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu, şimdilerde televizyon izleyicisinin tüm dikkatini bir hayli çekti. Yeni rolü ile çok beğenilen Sıla Türkoğlu, yaşıyla ise, herkesi hayrete düşürdü. İşte merak edilen detaylar...
Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu, şimdilerde televizyon izleyicisinin tüm dikkatini bir hayli çekti. Yeni rolü ile çok beğenilen Sıla Türkoğlu, yaşıyla ise, herkesi hayrete düşürdü. Öte yandan Sıla Türkoğlu ile Emanet dizisindeki partneri Halil İbrahim Ceyhan’ın arasındaki yaş farkı da Türkoğlu’nun yaşı kadar herkesi şaşırttı! Peki, Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu kimdir? Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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13 Kas 2021 - 23:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.