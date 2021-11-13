Emanet Dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Halil İbrahim Ceyhan İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti

Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu, şimdilerde televizyon izleyicisinin tüm dikkatini bir hayli çekti. Yeni rolü ile çok beğenilen Sıla Türkoğlu, yaşıyla ise, herkesi hayrete düşürdü. Öte yandan Sıla Türkoğlu ile Emanet dizisindeki partneri Halil İbrahim Ceyhan’ın arasındaki yaş farkı da Türkoğlu’nun yaşı kadar herkesi şaşırttı! Peki, Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu kimdir? Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

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