2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı

Milli Piyango yılbaşı biletleri hem bayilerde hem de dijital kanallarda satışa çıktıYılbaşında büyük ikramiye tam 120 milyon TL! Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek. Toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000

100 12,000 1,200,000

200 6,000 1,200,000

1,000 2,000 2,000,000

10.000 1,000 10,000,000

40.000 500 20,000,000

200.000 300 60.000.000

700.000 240 168,000,000

2.000.000 120 240,000,000

63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000

2,951,416 670,760,000

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango biletleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.