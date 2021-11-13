Hangi Burcun Empati Yeteneği ve Duygusal Zekası Zayıftır? İşte Hep Haklıyım Diyen Burçlar…

Empati karşı taraftaki kişiyi anlamanın ve güçlü ilişkiler ile sağlam dostluklar kurmanın ilk adımı oluyor. Bazı insanlar adeta empati timsali gibi kendisini herkesin yerine koyabilirken, bazı insanlar empatinin ne olduğuna dair fikir sahibi bile olamıyor. Empatiden yoksun olan ve empati yapma yetisini hiç kullanamayan o insanların genellikle o burca sahip olması ise, açıkçası kimseleri şaşırtmıyor! Peki, hangi burcun empati yeteneği zayıftır? İşte hep haklıyım diyen burçlar…



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