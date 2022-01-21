- 21 Oca 2022 - 14:52 G: 21 Oca 2022 - 14:53

İlber Ortaylı'nın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereliymiş! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte İlber Ortaylı’ın Memleketi…

Peki, ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı aslen nerelidir? Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! İşte İlber Ortaylı’nın gerçek memleketi ve hayatına dair bazı kesitler…

21 Mayıs 1974 senesinde Avusturya’da dünyaya gelen İlber Ortaylı, ülkemiz için son derece kıymetli bir insandır. Türk tarihçisi, akademisyen ve yazar olan İlber Ortaylı, 74 senelik hayatına başarı üstüne başarı kaydetmiştir. Yurtdışı ve içinde akademik hayatına dair pek çok başarı kaydeden

Ortaylı, ülkemizin değerli üniversitelerinde öğretim görevlisi olmuştur. Pek çok öğrencinin akademik anlamda iyi yerlere gelmesine vesile olmuş olan İlber Ortaylı’nın nereli olduğu merak edilen konular arasındadır. Peki, ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı aslen nerelidir? Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! İşte İlber Ortaylı’nın gerçek memleketi ve hayatına dair bazı kesitler…

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21 Oca 2022 - 14:52 - Yaşam

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İlber Ortaylı'nın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereliymiş! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte İlber Ortaylı’ın Memleketi… mask
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