İlber Ortaylı'nın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereliymiş! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte İlber Ortaylı’ın Memleketi…
Peki, ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı aslen nerelidir? Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! İşte İlber Ortaylı’nın gerçek memleketi ve hayatına dair bazı kesitler…
21 Mayıs 1974 senesinde Avusturya’da dünyaya gelen İlber Ortaylı, ülkemiz için son derece kıymetli bir insandır. Türk tarihçisi, akademisyen ve yazar olan İlber Ortaylı, 74 senelik hayatına başarı üstüne başarı kaydetmiştir. Yurtdışı ve içinde akademik hayatına dair pek çok başarı kaydeden
Ortaylı, ülkemizin değerli üniversitelerinde öğretim görevlisi olmuştur. Pek çok öğrencinin akademik anlamda iyi yerlere gelmesine vesile olmuş olan İlber Ortaylı’nın nereli olduğu merak edilen konular arasındadır. Peki, ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı aslen nerelidir? Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! İşte İlber Ortaylı’nın gerçek memleketi ve hayatına dair bazı kesitler…
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21 Oca 2022 - 14:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.