Demet Akalın Hamile Mi? O Detay Her Şeyi Ele Verdi, Demet Akalın Canlı Yayında Açıkladı! “Beşiz Bekliyoruz” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın hamile olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Bunun üzerine ise Demet Akalın Söylemezsem Olmaz programının sunucusuna mesaj atarak; “Beşiz bekliyoruz” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?
Pop Müziğin Kraliçesi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Birçok ünlü isme yorum ve beğeni atan Demet Akalın’ın kendi sayfasında paylaşmış olduğu gönderideki bir detay ise akıllarda soru işareti bıraktı. Göbeği adeta bir hamile kadın gibi duran Demet Akalın, Hira’ya kardeş mi getiriyor? İşte merak edilen tüm detaylar….
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.