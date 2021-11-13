Demet Akalın Hamile Mi? O Detay Her Şeyi Ele Verdi, Demet Akalın Canlı Yayında Açıkladı! “Beşiz Bekliyoruz” Neler Oluyor?

Pop Müziğin Kraliçesi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Birçok ünlü isme yorum ve beğeni atan Demet Akalın’ın kendi sayfasında paylaşmış olduğu gönderideki bir detay ise akıllarda soru işareti bıraktı. Göbeği adeta bir hamile kadın gibi duran Demet Akalın, Hira’ya kardeş mi getiriyor? İşte merak edilen tüm detaylar….

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