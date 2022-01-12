- 12 Oca 2022 - 00:03 G: 12 Oca 2022 - 00:04

Nihat Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sisi Seyhan Soylu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Nihat Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Peki, Seyhan Soylu kaç yaşında? Duyan inanamadı, yıllara meydan okuyan “Al Sana Haber” sunucusunun hayatına dair işte tüm detaylar…

Ülkemizin tanınmış yüzlerinden Seyhan Soylu, siyasi kimliği ile de ön plana çıkar. Ünlülerin menajeri olarak tanınan Seyhan Soylu, yaşı ile hayranlarını şok ediyor. Yaşından daha genç gösterildiği söylenen Seyhan Soylu, gündemden hiç düşmeyen isimler arasında yer alır.

Sisi lakabı ile bilinen Seyhan Soylu, evlilik hayatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 3.kez dünya evine giren Seyhan Soylu, hayranları tarafından çok seviliyor. Peki, Seyhan Soylu kaç yaşında? Duyan inanamadı, yıllara meydan okuyan “Al Sana Haber” sunucusunun hayatına dair işte tüm detaylar…

Nihat Doğan Kim, Kaç Yaşında?

13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan, ülkemizde tanınan bir kişidir. Kürt asıllı olan Nihat Doğan Türk halk müziği şarkıcısıdır ve söylediği şarkılar ile büyük bir beğeni yakalar. Yanık bir sesi olan Nihat Doğan, 46 yaşında olduğunu göstermemesi ile de dikkatleri üzerine çeker.

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12 Oca 2022 - 00:03 - Yaşam

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