Ata Demirer bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Tuvana Türkay ile yaşları dikkat çekti…
Peki, pek çok projede yer alan Ata Demirer kaç yaşında? İşte bu şahane oyuncunun hayatına dair birkaç detay…
Diğer pek çok projede olduğu gibi “Olanlar Oldu” filmi ile de insanları gülmekten bayıltan Ata Demirer, ülkemizin en yetenekli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkar. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer, 1997 senesinden günümüze değin oyunculuk ve müzisyenlik yapıyor. Girdiği rollerin hakkını veren Ata Demirer, yer aldığı projeler neticesinde kendinden uzun süre söz ettiriyor. Son derece yetenekli bir insan olan Demirer, oyunculukta olduğu kadar müzisyenlikte de beğeni topluyor. Peki, pek çok projede yer alan Ata Demirer kaç yaşında? İşte bu şahane oyuncunun hayatına dair birkaç detay…
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14 Ara 2021 - 23:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.