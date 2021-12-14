Ata Demirer bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Tuvana Türkay ile yaşları dikkat çekti…

Diğer pek çok projede olduğu gibi “Olanlar Oldu” filmi ile de insanları gülmekten bayıltan Ata Demirer, ülkemizin en yetenekli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkar. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer, 1997 senesinden günümüze değin oyunculuk ve müzisyenlik yapıyor. Girdiği rollerin hakkını veren Ata Demirer, yer aldığı projeler neticesinde kendinden uzun süre söz ettiriyor. Son derece yetenekli bir insan olan Demirer, oyunculukta olduğu kadar müzisyenlikte de beğeni topluyor. Peki, pek çok projede yer alan Ata Demirer kaç yaşında? İşte bu şahane oyuncunun hayatına dair birkaç detay…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!