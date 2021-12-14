Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek’in Eski Eşini Duyan Şaştı Kaldı! Meğer Eski Eşi Ünlüymüş...

Show TV ekranlarının en sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show ile yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Ece Erkek en merak edilen isimler arasında yer aldı. Güldür Güldür Show’un Naime’si Ece Erkek hakkında öyle bilgiler ortaya çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Ecem Erkek ile ortaya çıkan bilgiler herkesi şok etti. Güldür Güldür Show’un Naime’si Ece Erkek’in eski eşinin kim olduğunu duyanlar adeta kulaklarına inanamadı. Meğer eski eşi de herkes tarafından bilinen ünlü isimlerden birisiymiş. İşte, detaylar…

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