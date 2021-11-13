ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 13 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkentlilerin sularını sağlayan ve su altyapı çalışmalarını üstlenen ASKİ, su altyapı çalışmalarını hafta sonunda da gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarda su kesintileri ortaya çıkarabilen ASKİ, başkentlilerin çeşitli sorulara cevap aramasına neden oluyor. Peki, ASKİ 13 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 13 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



Detaylar diğer sayfada!