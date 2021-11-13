13 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 13 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmalarına hafta sonunda da devam ediliyor. Bu çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 13 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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