- 13 Kas 2021 - 09:44 G: 13 Kas 2021 - 09:47

13 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 13 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmalarına hafta sonunda da devam ediliyor. Bu çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 13 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Detaylar diğer sayfada!

13 Kas 2021 - 09:44 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
12 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
12 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
11 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Çocuk Acil Bölümü Nerede Var? İşte Ankara Çocuk Acil Bölümü İletişim Ve Adresleri mask
Ankara Çocuk Acil Bölümü Nerede Var? İşte Ankara Çocuk Acil Bölümü İletişim Ve Adresleri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
10 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
10 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
13 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki… mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…
İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in Eski Eşini Görenler Şaşkına Döndü! Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Ünlü Oyuncusu Çıktı… mask
İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in Eski Eşini Görenler Şaşkına Döndü! Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Ünlü Oyuncusu Çıktı…
Bugün Cumartesi Akşam Hangi Diziler Var? 13 Kasım 2021 Cumartesi TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Cumartesi Akşam Hangi Diziler Var? 13 Kasım 2021 Cumartesi TV Yayın Akışında Ne Var?
Aziz Dizisinin Yıldızı Damla Sönmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Tahmin Bile Etmiyordu! Meğer Murat Yıldırım İle Arasında Bir Dağ Varmış… mask
Aziz Dizisinin Yıldızı Damla Sönmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Tahmin Bile Etmiyordu! Meğer Murat Yıldırım İle Arasında Bir Dağ Varmış…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status