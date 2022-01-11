Masterchef 'in Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Mehmet Şef İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
MasterChef Türkiye ve MasterChef Avustralya yarışmalarında jüri üyeliği yaptıktan sonra adını tüm dünyaya duyuran Somer Sivrioğlu, şimdilerde ekranların en çok takip edilen isimleri arasına girdi. Sizde Somer Şef ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
MasterChef Türkiye ve MasterChef Avustralya yarışmalarında jüri üyeliği yaptıktan sonra adını tüm dünyaya duyuran Somer Sivrioğlu, şimdilerde ekranların en çok takip edilen isimleri arasına girdi. Yaşı ile herkesi şaşırtan Somer Sivrioğlu bakın kimlerden kimlerden büyük çıktı! Peki, MasterChef Türkiye’nin Somer Şefi kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye’nin Somer Şefi aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Oca 2022 - 23:11 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.