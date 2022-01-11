Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Oca 2022 - 23:11

Masterchef 'in Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Mehmet Şef İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti

MasterChef Türkiye ve MasterChef Avustralya yarışmalarında jüri üyeliği yaptıktan sonra adını tüm dünyaya duyuran Somer Sivrioğlu, şimdilerde ekranların en çok takip edilen isimleri arasına girdi. Sizde Somer Şef ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...