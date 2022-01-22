- 22 Oca 2022 - 00:35

Perihan Savaş'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

FOX TV ekranlarının Elkızı dizisi ile bu sezon da seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Perihan Savaş, yeniden seyircisinin yakın markajına girdi. Sizde Perihan Savaş'ın yaşını ve daha fazlasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

FOX TV ekranlarının Elkızı dizisi ile bu sezon da seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Perihan Savaş, yeniden seyircisinin yakın markajına girdi. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’ten olma kızı Melek Zübeyde arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında? Perihan Savaş aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…

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22 Oca 2022 - 00:35 - Magazin

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