Hangi Burç Para Kaptırır? İşte Çabuk Kanan, Parası Elinden Kolay Alınan O Burç…
Para her ilişkinin arasına girmemesi gereken bir madde olarak biliniyor. Ancak bazı ilişkilerde para, her şeyden çok daha önemli olabiliyor. Karşısındaki kişinin her zaman iyiliğini isteyen ve fedakarlığa bayılan bazı insanlar ise, paralarını da partnerleri için harcamaktan asla kaçınmıyor. Sizde o burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Para her ilişkinin arasına girmemesi gereken bir madde olarak biliniyor. Ancak bazı ilişkilerde para, her şeyden çok daha önemli olabiliyor. Karşısındaki kişinin her zaman iyiliğini isteyen ve fedakarlığa bayılan bazı insanlar ise, paralarını da partnerleri için harcamaktan asla kaçınmıyor. Öte yandan o insanlar genellikle aynı burcun insanı oluyor! Peki, sevgiliye para kaptırmaya müsait burç hangisidir? İşte kendi kazançlarıyla yaşayan burç…
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13 Kas 2021 - 21:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.