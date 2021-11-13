Hangi Burcun Geliniyle Kayınvalidesi İyi Anlaşır? İşte Akıllı, Zeki Ve Kurnaz Olan O Kaynana Burç
Akıllı, zeki ve kurnaz olmak her insanda aynı anda bulunacak olan özellikler ne yazık ki olamıyor. Ancak bazı insanlar bu konuda inanılmaz derecede şanslı olarak dünyaya geliyor. Sizde Gelinleriyle iyi anlaşan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Akıllı, zeki ve kurnaz olmak her insanda aynı anda bulunacak olan özellikler ne yazık ki olamıyor. Ancak bazı insanlar bu konuda inanılmaz derecede şanslı olarak dünyaya geliyor.
Hayatlarının her yaşamasında sahip oldukları aklı, zekayı ve kurnazlığı kullanan o insanlar söz konusu gelinleri ile anlaşmak olduğunda bile çok iyi bir iş ortaya koyuyor. Öte yandan o insanlar genellik o burcun insanı olarak dünyaya geliyor! Peki, gelinleriyle iyi anlaşan burçlar hangileridir? İşte son derece akıllı, zeki ve kurnaz olan o burç…
Detaylar diğer sayfada!
13 Kas 2021 - 20:51 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.