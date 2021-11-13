Avukat Rahmi Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Müge Anlı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Peki, Avukat Rahmi Özkan kaç yaşında? İşte, Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı arasındaki dikkat çeken yaş farkı…
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10:00’da ekranlara geliyor. İzleyicilerin büyük bir merakla takip ettiği programda yaşanan gelişmeler ise sık sık gündemde yer alıyorlar. Programda araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın yanı sıra Avukat Rahmi Özkan da yer alıyor. Yıllardır programda yer alan ve olaylar içerisinde birçok detayı aydınlatan Özkan hakkında birçok soru soruluyor. Peki, Avukat Rahmi Özkan kaç yaşında? İşte, Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı arasındaki dikkat çeken yaş farkı…
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13 Kas 2021 - 19:51 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.