Avukat Rahmi Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Müge Anlı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10:00’da ekranlara geliyor. İzleyicilerin büyük bir merakla takip ettiği programda yaşanan gelişmeler ise sık sık gündemde yer alıyorlar. Programda araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın yanı sıra Avukat Rahmi Özkan da yer alıyor. Yıllardır programda yer alan ve olaylar içerisinde birçok detayı aydınlatan Özkan hakkında birçok soru soruluyor. Peki, Avukat Rahmi Özkan kaç yaşında? İşte, Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı arasındaki dikkat çeken yaş farkı…

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