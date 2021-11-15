- 15 Kas 2021 - 07:59

Camdaki Kız Dizisine Arka Sokaklar Şoku! Yüsra Geyik Resmen Muzo’nun Aşkı Olarak Geliyor! Nalan’ın Tıpatıp Aynısı… Görenler Büyük Şok Yaşadı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Arka Sokaklar şoku! O isim resmen Muzo’nun kız arkadaşı olarak geliyor ve Nalan’ın tıpatıp aynısı! Görenleri büyük şoka sokan bu durum ise fragmanı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Sedat ve Nalan’dan olay resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ise resmen kıyamet kopmuştu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız dizsinin yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Arka Sokaklar oyuncusunun yer aldığı resmen gözüktü. Peki, neler oluyor?

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15 Kas 2021 - 07:59 Ankara- Gündem

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