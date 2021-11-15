Camdaki Kız Dizisine Arka Sokaklar Şoku! Yüsra Geyik Resmen Muzo’nun Aşkı Olarak Geliyor! Nalan’ın Tıpatıp Aynısı… Görenler Büyük Şok Yaşadı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Arka Sokaklar şoku! O isim resmen Muzo’nun kız arkadaşı olarak geliyor ve Nalan’ın tıpatıp aynısı! Görenleri büyük şoka sokan bu durum ise fragmanı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Sedat ve Nalan’dan olay resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ise resmen kıyamet kopmuştu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız dizsinin yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Arka Sokaklar oyuncusunun yer aldığı resmen gözüktü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.