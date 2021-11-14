- 14 Kas 2021 - 11:34 G: 14 Kas 2021 - 11:38

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman’ın Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Mehmet Kara Şimdi Hapı Yuttu, Züleyha İçin Hayat Durdu! Gümbür Gümbür…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya Demir’in yerine öyle bir isim geliyor ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Mehmet Kara’nın şimdi hapı yuttuğu ve Züleyha’nın hayatının durduğuna dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Resmen Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden Demir Yaman’ın yerine o isim gümbür gümbür…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisine kısa bir süre önce başrol oyuncusu olan Kerem Alışık diziye veda etmişti. Mehmet Kara’nın kim olduğunu anlayan Fekeli karakterinin defteri Mehmet Kara tarafından kapatılmıştı. Şimdi ise Mehmet Kara’nın defterini kapatmaya o isim geliyor…

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14 Kas 2021 - 11:34 Ankara- Gündem

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Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman’ın Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Mehmet Kara Şimdi Hapı Yuttu, Züleyha İçin Hayat Durdu! Gümbür Gümbür… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman’ın Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Mehmet Kara Şimdi Hapı Yuttu, Züleyha İçin Hayat Durdu! Gümbür Gümbür…
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