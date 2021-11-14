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14 Kas 2021 - 11:34

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman’ın Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Mehmet Kara Şimdi Hapı Yuttu, Züleyha İçin Hayat Durdu! Gümbür Gümbür…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya Demir’in yerine öyle bir isim geliyor ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Mehmet Kara’nın şimdi hapı yuttuğu ve Züleyha’nın hayatının durduğuna dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Resmen Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden Demir Yaman’ın yerine o isim gümbür gümbür…