Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman’ın Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Mehmet Kara Şimdi Hapı Yuttu, Züleyha İçin Hayat Durdu! Gümbür Gümbür…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya Demir’in yerine öyle bir isim geliyor ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Mehmet Kara’nın şimdi hapı yuttuğu ve Züleyha’nın hayatının durduğuna dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Resmen Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden Demir Yaman’ın yerine o isim gümbür gümbür…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisine kısa bir süre önce başrol oyuncusu olan Kerem Alışık diziye veda etmişti. Mehmet Kara’nın kim olduğunu anlayan Fekeli karakterinin defteri Mehmet Kara tarafından kapatılmıştı. Şimdi ise Mehmet Kara’nın defterini kapatmaya o isim geliyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.