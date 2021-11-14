Bizim Köyün Kızları Nuray Anne Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Nuray Köse Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

TRT1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Bizim Köyün Kızları programı büyük bir ilgi görüyor. Programın sahip olduğu farklı konsept ve geniş yemek kültürü seyircilerin ilgisini çekiyor. Programda 8 kız iki ayrı grup olarak yarışıyor ve el lezzetlerini gösteriyorlar. Farklı el lezzetlerinin Türk mutfağında birleşmesi ile ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Programda ise yıllardır yapılmayan lezzetler seyircilere aktarılıyor. Programın sunucusu Nuray Köse de başarılı performansı ile yarışmayı daha keyifli kılıyor. Peki, Nuray Köse kimdir? İşte, Bizim Köyün kızları programının sunucusu Nuray Köse kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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