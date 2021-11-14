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14 Kas 2021 - 13:23

Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Elbisesini Giydi, Instagram’ı Yaktı! Fiziğini Sergiledi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Aman Buse!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, minicik bir elbise giyerek görenleri yaktı. Fiziğini sergileyen başarılı oyuncu, vücuduna yapışan kıyafetiyle akılları başlardan aldı. Birçok kişi Buse Varol’un bu paylaşımına esprili bir dille “Aman Buse Alişan görmesin” yorumlarında bulundu.