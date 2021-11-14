14 Kas 2021 - 13:23 Güncelleme: 14 Kas 2021 - 13:28
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Elbisesini Giydi, Instagram’ı Yaktı! Fiziğini Sergiledi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Aman Buse!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, minicik bir elbise giyerek görenleri yaktı. Fiziğini sergileyen başarılı oyuncu, vücuduna yapışan kıyafetiyle akılları başlardan aldı. Birçok kişi Buse Varol’un bu paylaşımına esprili bir dille “Aman Buse Alişan görmesin” yorumlarında bulundu.
Kısa bir süre önce Buse Varol’un Alişan’la ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı fakat Buse Varol bunları kesin bir dille reddetmişti. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.