Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortaya Çıktı! Mehmet Ali Erbil’in Esamesi Bile Okunmadı! Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu resmen ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil’in ise artık esamaesi bile okunması. Her hafta farklı bir ünlünün sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasına şimdi öyle bir isim gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak! Peki, neler oluyor?
Fatih Ürek’in sunumuyla başlayan eğlenceli yarışma daha sonra Onur Büyüktopçu’ya geçmişti. Onur Büyüktopçu’dan sonra ise “Sabahların Sultanı” olarak bilinen Seda Sayan gelmişti. Seda Sayan’ın ardından ise kavgalı olduğu Demet Akalın programı sunmaya başlamıştı. Milyonları şok eden bu detaydan sonra öyle bir isimle anlaşma yapıldı ki, sosyal medya resmen sallandı!
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14 Kas 2021 - 15:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.