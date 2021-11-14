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14 Kas 2021 - 15:17

Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortaya Çıktı! Mehmet Ali Erbil’in Esamesi Bile Okunmadı! Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu resmen ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil’in ise artık esamaesi bile okunması. Her hafta farklı bir ünlünün sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasına şimdi öyle bir isim gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak! Peki, neler oluyor?