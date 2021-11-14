- 14 Kas 2021 - 15:40 G: 14 Kas 2021 - 15:47

Hakan Ural’dan Tir Tir Titretecek Açıklama Geldi! Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’dan milyonları titretecek yeni açıklama geldi. Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan Hakan Ural, yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalmıştı. Sevenlerini derinden üzen Hakan Ural ise şimdi yeni bir paylaşım yaparak; gerçekleri ortaya çıkarttı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Ural, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hakan Ural neler dedi?

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14 Kas 2021 - 15:40 Ankara- Gündem

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