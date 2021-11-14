14 Kas 2021 - 15:40 Güncelleme: 14 Kas 2021 - 15:47
Hakan Ural’dan Tir Tir Titretecek Açıklama Geldi! Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’dan milyonları titretecek yeni açıklama geldi. Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan Hakan Ural, yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalmıştı. Sevenlerini derinden üzen Hakan Ural ise şimdi yeni bir paylaşım yaparak; gerçekleri ortaya çıkarttı.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Ural, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hakan Ural neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.