Aleyna Tilki’nin Annesi Dur Durak Bilmiyor! Kışın Ortasında Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! Kızlarını Solladı Geçti…

“Tilki'lerin annesi olmaktan başka bir unvanınız daha var mı?” sorusuna; “Evet var, 20 yıllık bir iş kadınıyım. Kurucusu annem Saime Öztel, aile şirketleri 40 yıllık anamın emeği. Kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri ticaretin içindeyim ve hayatımı kendi çalışmalarımla kazandım. Geçenlerde fuarda bir kadın 'Aa sen çalışıyor musun?' diye bir soru yöneltti bana. Evet çalışıyorum ve kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum” açıklamasıyla gündeme gelen Havva Öztel’in bikinili paylaşımları ise akılları başlardan aldı! İşte Havva Öztel’den gelen o şok paylaşım…

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