Aleyna Tilki’nin Annesi Dur Durak Bilmiyor! Kışın Ortasında Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! Kızlarını Solladı Geçti…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, dur durak bilmiyor! Kışın ortasında verdiği bikinili pozlar akılları başlardan aldı. Kızlarını sollayıp geçen Havva Öztel binlerce övgü dolu yorum aldı.
“Tilki'lerin annesi olmaktan başka bir unvanınız daha var mı?” sorusuna; “Evet var, 20 yıllık bir iş kadınıyım. Kurucusu annem Saime Öztel, aile şirketleri 40 yıllık anamın emeği. Kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri ticaretin içindeyim ve hayatımı kendi çalışmalarımla kazandım. Geçenlerde fuarda bir kadın 'Aa sen çalışıyor musun?' diye bir soru yöneltti bana. Evet çalışıyorum ve kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum” açıklamasıyla gündeme gelen Havva Öztel’in bikinili paylaşımları ise akılları başlardan aldı! İşte Havva Öztel’den gelen o şok paylaşım…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.