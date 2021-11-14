- 14 Kas 2021 - 18:26 G: 14 Kas 2021 - 18:30

Masterchef Safanur Emir Elidemir’le Aşk Mı Yaşıyor? Mehmet Şefin Gözde Yarışmacısı Masterchef Emir Milyonları Şoke Etti! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te aşk iddiaları bitmek bilmiyor! Dilara ve Sergen’in büyük aşkının iddiasından sonra Safanur’un geçtiğimiz sezon yarışmada yer alan ve adını duyuran Emir Elidemir’le aşk yaşadığı iddia edildi. Mehmet Şefin beğendiği ve gözde yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir ve Safanur Bol ise milyonları şoke etti. Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada kısa bir süre önce Sergen ve Dilara’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Batman çekimleri sırasında iddialara göre sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu iddianın ardından Masterchef’in “Patlıcan” ve “Mor Lahana” olarak bilinen Safanur Bol’un şok aşkı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Kas 2021 - 18:26 Ankara- Gündem

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!” mask
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!”
Masterchef Emre’nin Parkinson Hastalığı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Emre Büber Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Hüngür Hüngür Ağlatmıştı Meğer… mask
Masterchef Emre’nin Parkinson Hastalığı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Emre Büber Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Hüngür Hüngür Ağlatmıştı Meğer…
Masterchef Türkiye’nin Somer Şefi Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Mehmet Şef İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti mask
Masterchef Türkiye’nin Somer Şefi Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Mehmet Şef İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
Masterchef Yarışmacıları Birbirine Girdi! Kuliste Öyle Bir Kavga Çıktı Ki, 3 Yarışmacıyı Acun Ilıcalı Zor Ayırdı! Meğer O İsimler… mask
Masterchef Yarışmacıları Birbirine Girdi! Kuliste Öyle Bir Kavga Çıktı Ki, 3 Yarışmacıyı Acun Ilıcalı Zor Ayırdı! Meğer O İsimler…
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Yine Belli Oldu! Pelin Deniyordu Ama O İsim Ters Köşede Bulundu! Milyonlar Göbek Atacak! “Sonunda Be” mask
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Yine Belli Oldu! Pelin Deniyordu Ama O İsim Ters Köşede Bulundu! Milyonlar Göbek Atacak! “Sonunda Be”
Masterchef’ten Elenen Tüm İsimler Yeniden Yarışmaya Geri Dönüyor! Emre, Ateş, Şükrü Hepsi… Acun Medya’dan Karar Çıktı, Sistem Değişti! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Tüm İsimler Yeniden Yarışmaya Geri Dönüyor! Emre, Ateş, Şükrü Hepsi… Acun Medya’dan Karar Çıktı, Sistem Değişti! Neler Oluyor?
Masterchef’te Büyük Aşk Bitti! Masterchef Hasan, Hülya’dan Pelin Yüzünden Mi Ayrıldı? Büyük Çöküş Resmen Başladı! “Yok Artık” mask
Masterchef’te Büyük Aşk Bitti! Masterchef Hasan, Hülya’dan Pelin Yüzünden Mi Ayrıldı? Büyük Çöküş Resmen Başladı! “Yok Artık”
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki… mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…
Masterchef Pelin Dayanmadı, Her Şeyi İfşaladı! Danilo Zanna’yla Sevgili Olduğu Konuşuluyordu, Acun Medya Anında Yaptırım Yaptı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Dayanmadı, Her Şeyi İfşaladı! Danilo Zanna’yla Sevgili Olduğu Konuşuluyordu, Acun Medya Anında Yaptırım Yaptı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacısı Amansız Bir Hastalığa Yakalandı! Tedavisi Yok, Eli Ayağı Dökülüyor! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmacısı Amansız Bir Hastalığa Yakalandı! Tedavisi Yok, Eli Ayağı Dökülüyor! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!” mask
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!”
Aleyna Tilki’nin Annesi Dur Durak Bilmiyor! Kışın Ortasında Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! Kızlarını Solladı Geçti… mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Dur Durak Bilmiyor! Kışın Ortasında Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! Kızlarını Solladı Geçti…
Hakan Ural’dan Tir Tir Titretecek Açıklama Geldi! Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Hakan Ural’dan Tir Tir Titretecek Açıklama Geldi! Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortaya Çıktı! Mehmet Ali Erbil’in Esamesi Bile Okunmadı! Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! mask
Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortaya Çıktı! Mehmet Ali Erbil’in Esamesi Bile Okunmadı! Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak!
Alişan’dan Şok Buse Varol Açıklaması! Eşi Hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıkardı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Meğer Buse Varol… mask
Alişan’dan Şok Buse Varol Açıklaması! Eşi Hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıkardı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Meğer Buse Varol…
Esra Erol’un Dans Videosu Ortalığı Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Kıvrak Hallerini Kanıtladı… mask
Esra Erol’un Dans Videosu Ortalığı Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Kıvrak Hallerini Kanıtladı…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Elbisesini Giydi, Instagram’ı Yaktı! Fiziğini Sergiledi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Aman Buse!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Elbisesini Giydi, Instagram’ı Yaktı! Fiziğini Sergiledi, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Aman Buse!”
O Ses Türkiye’de Murat Boz Çileden Çıktı! Yarışmacıya Öyle Şeyler Dedi Ki, Seyirci Dondu Kaldı! “Sen Bizim Aklımızı…” Acun Medya Şok İçinde! mask
O Ses Türkiye’de Murat Boz Çileden Çıktı! Yarışmacıya Öyle Şeyler Dedi Ki, Seyirci Dondu Kaldı! “Sen Bizim Aklımızı…” Acun Medya Şok İçinde!
Survivor All Star Kadrosu Komple Değişti! Batuhan Karacakaya Aşk Dedikoduları Sonrasında Vazgeçti! Yarışma Esra Erol’a Döndü, O İsimler… mask
Survivor All Star Kadrosu Komple Değişti! Batuhan Karacakaya Aşk Dedikoduları Sonrasında Vazgeçti! Yarışma Esra Erol’a Döndü, O İsimler…
Masterchef Emre’nin Parkinson Hastalığı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Emre Büber Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Hüngür Hüngür Ağlatmıştı Meğer… mask
Masterchef Emre’nin Parkinson Hastalığı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Emre Büber Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Hüngür Hüngür Ağlatmıştı Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!” mask
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!”
Sadakatsiz Dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan Kimdir? Sümeyye Aydoğan Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
Sadakatsiz Dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan Kimdir? Sümeyye Aydoğan Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
Aleyna Tilki’nin Annesi Dur Durak Bilmiyor! Kışın Ortasında Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! Kızlarını Solladı Geçti… mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Dur Durak Bilmiyor! Kışın Ortasında Bikinisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Alev Alev Yandı! Kızlarını Solladı Geçti…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Sultan Alparslan Kimdir? Sultan Alparslan’ın Karısı Aka Hatun Kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Konusu mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Sultan Alparslan Kimdir? Sultan Alparslan’ın Karısı Aka Hatun Kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Konusu
Destan Dizisi Akkız Kimdir? Ebru Şahin Kimdir? Destan Dizisinin Oyuncuları mask
Destan Dizisi Akkız Kimdir? Ebru Şahin Kimdir? Destan Dizisinin Oyuncuları
Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamlesi Ilgaz’ın Başını Döndürdü! Seyirciler Büyük Şoku Resmen Yaşadı! Aşk Kıvılcımları Seyircileri Büyük Şoka Soktu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamlesi Ilgaz’ın Başını Döndürdü! Seyirciler Büyük Şoku Resmen Yaşadı! Aşk Kıvılcımları Seyircileri Büyük Şoka Soktu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status