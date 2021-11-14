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14 Kas 2021 - 18:26

Masterchef Safanur Emir Elidemir’le Aşk Mı Yaşıyor? Mehmet Şefin Gözde Yarışmacısı Masterchef Emir Milyonları Şoke Etti! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te aşk iddiaları bitmek bilmiyor! Dilara ve Sergen’in büyük aşkının iddiasından sonra Safanur’un geçtiğimiz sezon yarışmada yer alan ve adını duyuran Emir Elidemir’le aşk yaşadığı iddia edildi. Mehmet Şefin beğendiği ve gözde yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir ve Safanur Bol ise milyonları şoke etti. Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki…