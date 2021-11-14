Masterchef Safanur Emir Elidemir’le Aşk Mı Yaşıyor? Mehmet Şefin Gözde Yarışmacısı Masterchef Emir Milyonları Şoke Etti! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te aşk iddiaları bitmek bilmiyor! Dilara ve Sergen’in büyük aşkının iddiasından sonra Safanur’un geçtiğimiz sezon yarışmada yer alan ve adını duyuran Emir Elidemir’le aşk yaşadığı iddia edildi. Mehmet Şefin beğendiği ve gözde yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir ve Safanur Bol ise milyonları şoke etti. Öyle bir gerçek ortaya çıktı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada kısa bir süre önce Sergen ve Dilara’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Batman çekimleri sırasında iddialara göre sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu iddianın ardından Masterchef’in “Patlıcan” ve “Mor Lahana” olarak bilinen Safanur Bol’un şok aşkı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.