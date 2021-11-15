Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti…
FOX TV ekranlarının önümüzdeki günlerde yayına başlatacağı Mahkum dizisi için oyuncu seçimleri tamamlandı. Mahkum dizisi ile anlaşan İsmail Hacıoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının önümüzdeki günlerde yayına başlatacağı Mahkum dizisi için oyuncu seçimleri tamamlandı. Mahkum dizisi ile anlaşan İsmail Hacıoğlu ise, şimdiden FOX TV izleyicisinin yakın markajına girdi. Öte yandan geçmişte çok ünlü bir isim ile evlilik yapan İsmail Hacıoğlu’nun yaşı ise, herkesi şaşkına çeviren, ünlü oyuncunun hakkındaki en önemli detay oldu! Peki, Mahkum dizisinin oyuncusu İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
15 Kas 2021 - 14:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.