Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti…

FOX TV ekranlarının önümüzdeki günlerde yayına başlatacağı Mahkum dizisi için oyuncu seçimleri tamamlandı. Mahkum dizisi ile anlaşan İsmail Hacıoğlu ise, şimdiden FOX TV izleyicisinin yakın markajına girdi. Öte yandan geçmişte çok ünlü bir isim ile evlilik yapan İsmail Hacıoğlu’nun yaşı ise, herkesi şaşkına çeviren, ünlü oyuncunun hakkındaki en önemli detay oldu! Peki, Mahkum dizisinin oyuncusu İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

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