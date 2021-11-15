- 15 Kas 2021 - 14:12 G: 15 Kas 2021 - 14:17

Mahkum Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Mahkum İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Mahkum Dizisi Çekim Yerleri

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olmaya aday olan Mahkum dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmaya başlayacak olan Mahkum dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olmaya aday olan Mahkum dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmaya başlayacak olan Mahkum dizisinin tanıtım fragmanları bir hayli ses getirdi. Fragmanda yer alan çekim mekanları ile de televizyon izleyicisinin bir hayli dikkatini çeken Mahkum dizisi, şimdiden pek çok soruyu ortaya çıkardı! Peki, Mahkum dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Mahkum İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Mahkum dizisi çekim yerleri…


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15 Kas 2021 - 14:12 - Dizi Haberleri

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