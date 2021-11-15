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15 Kas 2021 - 14:51

Masterchef Azize Polat Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Azize Polat’ın Memleketi…

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Azize Polat, bu hafta eleme potasında mücadele eden isimlerden biri oldu. Azize Polat ile ilgili detaylar haberimizde...