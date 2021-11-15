- 15 Kas 2021 - 14:51 G: 15 Kas 2021 - 14:55

Masterchef Azize Polat Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Azize Polat’ın Memleketi…

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Azize Polat, bu hafta eleme potasında mücadele eden isimlerden biri oldu. Azize Polat ile ilgili detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Azize Polat, bu hafta eleme potasında mücadele eden isimlerden biri oldu. Azize Polat’ın verdiği mücadele herkesi etkilerken, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına veda edip etmediği de yarışmanın izleyicisi tarafından merak edilmeye başlandı. Öte yandan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Azize Polat’ın memleketi herkesi hayrete düşürdü! Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Azize Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Azize Polat yarışmadan elendi mi? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

15 Kas 2021 - 14:51 - Masterchef Türkiye 2021

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