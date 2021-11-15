Dolar Fiyatları 10 TL Olursa Ne Olur 15 Kasım Pazartesi Dolar 10 TL Oldu Mu? Dolar Fiyatları…
Peki, dolar fiyatları 10 TL olursa ne olur? 15 Kasım Pazartesi dolar 10 TL olacak mı? İşte tüm detaylar…
Hızla artan dolar, altın, Euro fiyatları vatandaşın kalbine indirdi, indirecek… Kiminin kâr, kiminin büyük zararlar ettiği kur piyasası, hızlı değişimleri ile büyük ses getirmeyi başardı. Özellikle son günlerde artan kur piyasası, insanları şaşkınlığa uğratıyor. Büyük rekorlar kıran döviz piyasası ne olacak, herkes büyük bir merakla oranların artışını seyrediyor. Peki, dolar fiyatları 10 TL olursa ne olur? 15 Kasım Pazartesi dolar 10 TL olacak mı? İşte tüm detaylar…
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15 Kas 2021 - 15:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.