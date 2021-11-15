Dolar Fiyatları 10 TL Olursa Ne Olur 15 Kasım Pazartesi Dolar 10 TL Oldu Mu? Dolar Fiyatları…

Hızla artan dolar, altın, Euro fiyatları vatandaşın kalbine indirdi, indirecek… Kiminin kâr, kiminin büyük zararlar ettiği kur piyasası, hızlı değişimleri ile büyük ses getirmeyi başardı. Özellikle son günlerde artan kur piyasası, insanları şaşkınlığa uğratıyor. Büyük rekorlar kıran döviz piyasası ne olacak, herkes büyük bir merakla oranların artışını seyrediyor. Peki, dolar fiyatları 10 TL olursa ne olur? 15 Kasım Pazartesi dolar 10 TL olacak mı? İşte tüm detaylar…

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