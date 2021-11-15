Hadise’den Fizik Şov! Vücudundan Dökülen Gömleğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Ateş Ediyor” Altına Hiçbir Şey Giymedi…

Kısa bir süre önce O Ses Türkiye yarışmasında olmayacağı ortaya çıkan Hadise, kendi markasını kurmuş ve Acun Ilıcalı’nın “Sekiz.com” sitesine rakip olmuştu. Hem uygun fiyatlı hem de çekici kıyafetleri satışa sunan Hadise, hayranlarından bu hamlesiyle tam puan almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden markasını duyuran Hadise, profesyonel bir manken gibi kamera karşısına geçmiş ve binlerce beğeni almıştı. Peki, Hadise şimdi nasıl bir paylaşımda bulundu?

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