- 15 Kas 2021 - 17:41 G: 15 Kas 2021 - 17:44

Hadise’den Fizik Şov! Vücudundan Dökülen Gömleğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Ateş Ediyor” Altına Hiçbir Şey Giymedi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den fizik şov! Omuzlarından dökülen gömleğiyle akılları başlardan aldı! Birçok hayranı ise Hadise’den gelen bu paylaşıma; “Ateş ediyor be hatun” yorumlarında bulundu. Gömleğinin altına hiçbir şey giymeyen güzel isim sütyensiz haliyle gönüllerde taht kurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce O Ses Türkiye yarışmasında olmayacağı ortaya çıkan Hadise, kendi markasını kurmuş ve Acun Ilıcalı’nın “Sekiz.com” sitesine rakip olmuştu. Hem uygun fiyatlı hem de çekici kıyafetleri satışa sunan Hadise, hayranlarından bu hamlesiyle tam puan almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden markasını duyuran Hadise, profesyonel bir manken gibi kamera karşısına geçmiş ve binlerce beğeni almıştı. Peki, Hadise şimdi nasıl bir paylaşımda bulundu?

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15 Kas 2021 - 17:41 Ankara- Yaşam

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