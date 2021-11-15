Hangi Burç Güce, İktidara, Servete Ve Şöhrete Karşı Zaafı Vardır? İşte Yaşamları Sınavla Geçecek O Burç…
Güç ve iktidar kuşkusuz dünyada en çok erkeklerin dikkatini çekiyor. Hayatlarının her anında güce ve iktidara sahip olmak isteyen erkekler, toplumun lideri olmak ve adından söz ettirmek için adeta yanıp tutuşuyor. Sizde zaafı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Güç ve iktidar kuşkusuz dünyada en çok erkeklerin dikkatini çekiyor. Hayatlarının her anında güce ve iktidara sahip olmak isteyen erkekler, toplumun lideri olmak ve adından söz ettirmek için adeta yanıp tutuşuyor. O erkeklerin genellikle aynı burca sahip olarak dünyaya geldiğini ise biz değil, astrologlar söylüyor! Peki, güce, iktidara, servete ve şöhrete karşı zaafı olan burç hangisidir? İşte yaşamları sınavla geçecek o burç…
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15 Kas 2021 - 21:54 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.