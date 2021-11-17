- 17 Kas 2021 - 22:51

Söylemezsem Olmaz Programından Deniz Akkaya’nın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Bircan Bali ve Seren Serengil’e Öyle Bir Top Geldi Ki…

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’dan Bircan Bali’nin neden ayrıldığı ortaya çıktı. Bircan Bali ve Seren Serengil’e ise öyle bir top geldi ki; görenler şok içerisinde kaldı.

Ekranlara gelen son bölümde Bircan Bali, Deniz Akkaya’ya teşekkürlerini iletmiş ve programdan ayrıldığını resmen duyurmuştu. Şimdi ise Deniz Akkaya’dan şok edici açıklama geldi. Peki, neler oluyor?

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17 Kas 2021 - 22:51 Ankara- Yaşam

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