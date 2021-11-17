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17 Kas 2021 - 22:51

Söylemezsem Olmaz Programından Deniz Akkaya’nın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Bircan Bali ve Seren Serengil’e Öyle Bir Top Geldi Ki…

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’dan Bircan Bali’nin neden ayrıldığı ortaya çıktı. Bircan Bali ve Seren Serengil’e ise öyle bir top geldi ki; görenler şok içerisinde kaldı.