Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şimdilerde sağlık durumu ile ilgili sıkça gündeme gelen Hakan Ural, iyileşme sürecine evinde devam ediyor. Hakan Ural’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı gerçekleştiren eşi Ezgi Can Ural ise, gençliği ve güzelliği ile Hakan Ural hayranlarını bir hayli etkilemişe benziyor.

Öte yandan çiftin arasındaki yaş farkı ise, çiftin hayranlarının gözünden kaçmıyor! Peki, Hakan Ural’ın eşi Ezgi Can Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural’ın eşi Ezgi Can Ural aslen nereli, ne iş yapıyor? Ezgi Can Ural ile Hakan Ural arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!