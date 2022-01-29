Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyanlar İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Şimdilerde sağlık durumu ile ilgili sıkça gündeme gelen Hakan Ural, iyileşme sürecine evinde devam ediyor. Hakan Ural’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı gerçekleştiren eşi Ezgi Can Ural ise, gençliği ve güzelliği ile Hakan Ural hayranlarını bir hayli etkilemişe benziyor. İşte Ezgi Can Ural ile ilgili daha fazla detaylar...
Şimdilerde sağlık durumu ile ilgili sıkça gündeme gelen Hakan Ural, iyileşme sürecine evinde devam ediyor. Hakan Ural’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı gerçekleştiren eşi Ezgi Can Ural ise, gençliği ve güzelliği ile Hakan Ural hayranlarını bir hayli etkilemişe benziyor.
Öte yandan çiftin arasındaki yaş farkı ise, çiftin hayranlarının gözünden kaçmıyor! Peki, Hakan Ural’ın eşi Ezgi Can Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural’ın eşi Ezgi Can Ural aslen nereli, ne iş yapıyor? Ezgi Can Ural ile Hakan Ural arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
29 Oca 2022 - 01:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.