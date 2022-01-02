- 02 Oca 2022 - 22:21

Teşkilat'ın Ademi'i Yavuz Bingöl'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Seyircisine büyük bir sürpriz yapan Teşkilat dizisi, kadrosuna çok iddialı birini daha ekledi. Geçtiğimiz haftadan itibaren Adem karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Teşkilat dizisi, bu karakteri için Yavuz Bingöl ile el sıkıştı. İşte Yavuz Bingöl ile ilgili detaylar...

Seyircisine büyük bir sürpriz yapan Teşkilat dizisi, kadrosuna çok iddialı birini daha ekledi. Geçtiğimiz haftadan itibaren Adem karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Teşkilat dizisi, bu karakteri için Yavuz Bingöl ile el sıkıştı.

Bu haberin ardından Teşkilat dizisinin seyircisinin yakın markajına giren Yavuz Bingöl’ün yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Teşkilat Dizisinin Adem’i Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında? Yavuz Bingöl aslen nereli? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

02 Oca 2022 - 22:21 - Magazin

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