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02 Oca 2022 - 22:21

Teşkilat'ın Ademi'i Yavuz Bingöl'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Seyircisine büyük bir sürpriz yapan Teşkilat dizisi, kadrosuna çok iddialı birini daha ekledi. Geçtiğimiz haftadan itibaren Adem karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Teşkilat dizisi, bu karakteri için Yavuz Bingöl ile el sıkıştı. İşte Yavuz Bingöl ile ilgili detaylar...