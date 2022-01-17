- 17 Oca 2022 - 17:07

Survivor Sercan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Nihal Yönel İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Survivor Türkiye 2020 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan futbolcu Sercan Yıldırım, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı. Eşi Nihal Yönel ile dünya evine girmek için hazırlıklarına devam eden Sercan Yıldırım’ın yaşı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Survivor Türkiye 2020 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan futbolcu Sercan Yıldırım, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı. Eşi Nihal Yönel ile dünya evine girmek için hazırlıklarına devam eden Sercan Yıldırım’ın yaşı ise, gündemlerden bir türlü düşmedi. Öte yandan çiftin arasındaki yaş farkı şimdilerde çok konuşulmaya başlandı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Sercan Yıldırım ile nişanlısı Nihal Yönel arasında kaç yaş fark? İşte, detaylar…

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17 Oca 2022 - 17:07 - Magazin

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