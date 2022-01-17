Survivor Sercan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Nihal Yönel İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Survivor Türkiye 2020 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan futbolcu Sercan Yıldırım, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı. Eşi Nihal Yönel ile dünya evine girmek için hazırlıklarına devam eden Sercan Yıldırım’ın yaşı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Survivor Türkiye 2020 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan futbolcu Sercan Yıldırım, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı. Eşi Nihal Yönel ile dünya evine girmek için hazırlıklarına devam eden Sercan Yıldırım’ın yaşı ise, gündemlerden bir türlü düşmedi. Öte yandan çiftin arasındaki yaş farkı şimdilerde çok konuşulmaya başlandı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Sercan Yıldırım ile nişanlısı Nihal Yönel arasında kaç yaş fark? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
17 Oca 2022 - 17:07 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.