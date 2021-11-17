- 17 Kas 2021 - 12:31 G: 17 Kas 2021 - 12:36

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2022 Belli Oldu! Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL? Seferleri Ne Zaman, Hangi Güzergahlara Gidiyor?

Doğu Ekspres bilet fiyatları 2022 yılında ne kadar olacak, kaç TL ile satışa çıkarılacak? Seferler ne zaman olacak ve hangi güzergahlara gidecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaislamoğlu yedisinden yetmişine kadar herkesin merak ettiği Doğu Ekspresi ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar karşısında büyük ilgi gördü. Yapılacak seferler ve biletleri hakkında bilgi veren Bakan açıklaması en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Doğu Ekspres bilet fiyatları 2022 yılında ne kadar olacak, kaç TL ile satışa çıkarılacak? Seferler ne zaman olacak ve hangi güzergahlara gidecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

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17 Kas 2021 - 12:31 - Yaşam

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