Ece Erken'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Dostu Alişan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile yaş farkı dikkat çekti hakkında merak edilen bütün detaylar…
Geçtiğimiz Temmuz ayında aralarındaki buzları eriten Alişan ve Ece Erken dostluğu tam gaz devam ediyor. 2019 yılının Şubat ayında Alişan ile Demet Akalın barışmış, bu barışma Ece Erken ve Alişan’ın arasının bozulmasına yol açmıştı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır küs kalan yakın arkadaşlar, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünün ardından küslüğe bir son verdi. Ece Erken, kardeşini kaybeden Alişan’ın yanında oldu ve ona destek oldu.
Ece Erken ise Alişan ile barışmaları hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ece Erken’in yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Peki, Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile yaş farkı dikkat çekti hakkında merak edilen bütün detaylar…
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20 Oca 2022 - 12:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.