- 20 Oca 2022 - 12:37 G: 20 Oca 2022 - 12:38

Ece Erken'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Dostu Alişan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile yaş farkı dikkat çekti hakkında merak edilen bütün detaylar…

Geçtiğimiz Temmuz ayında aralarındaki buzları eriten Alişan ve Ece Erken dostluğu tam gaz devam ediyor. 2019 yılının Şubat ayında Alişan ile Demet Akalın barışmış, bu barışma Ece Erken ve Alişan’ın arasının bozulmasına yol açmıştı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır küs kalan yakın arkadaşlar, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünün ardından küslüğe bir son verdi. Ece Erken, kardeşini kaybeden Alişan’ın yanında oldu ve ona destek oldu.

Ece Erken ise Alişan ile barışmaları hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ece Erken’in yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Peki, Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Ece Erken kaç yaşında, eski dostu Alişan ile yaş farkı dikkat çekti hakkında merak edilen bütün detaylar…

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20 Oca 2022 - 12:37 - Yaşam

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Ece Erken'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Dostu Alişan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
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