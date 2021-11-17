Her erkeğin romantik olması ve sürekli partnerine sevgisinden bahsetmesi elbette her kadının hayali oluyor. Ancak gerçekler bunun böyle olmadığını her defasında kadınlara gösteriyor. Söz konusu sevgisini belli edememek olduğunda ise, o burcun erkekleri hemen üç beş adım öne çıkıveriyor! Peki, hangi burç erkeği sevgisi belli edemez? İşte ailesine ve çocuklarına çok düşkün o burç…