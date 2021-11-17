Harika Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi İbrahim Öztürk ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Harika Avcı kaç yaşında, duyan herkesin şaşırdığı Harika Avcı ve eski eşi İbrahim Öztürk ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Harika Avcı kaç yaşında, eski eşi İbrahim Öztürk ile arasındaki şaşırtan yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…
Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Harika Avcı, evliliği ile de sık sık gündemde yer alıyordu. Eskilerin aranan yüzü Harika Avcı uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. 80’li yılların sevilen yüzü Harika Avcı 2009 yılında dünya evine girmişti. Harika Avcı’nın evliliği yıllar geçmesine rağmen hala magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Harika Avcı kaç yaşında, duyan herkesin şaşırdığı Harika Avcı ve eski eşi İbrahim Öztürk ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Harika Avcı kaç yaşında, eski eşi İbrahim Öztürk ile arasındaki şaşırtan yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…
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17 Kas 2021 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.