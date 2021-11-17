- 17 Kas 2021 - 14:42 G: 17 Kas 2021 - 14:46

Harika Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi İbrahim Öztürk ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Harika Avcı kaç yaşında, duyan herkesin şaşırdığı Harika Avcı ve eski eşi İbrahim Öztürk ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Harika Avcı kaç yaşında, eski eşi İbrahim Öztürk ile arasındaki şaşırtan yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…

Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Harika Avcı, evliliği ile de sık sık gündemde yer alıyordu. Eskilerin aranan yüzü Harika Avcı uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. 80’li yılların sevilen yüzü Harika Avcı 2009 yılında dünya evine girmişti. Harika Avcı’nın evliliği yıllar geçmesine rağmen hala magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Harika Avcı kaç yaşında, duyan herkesin şaşırdığı Harika Avcı ve eski eşi İbrahim Öztürk ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Harika Avcı kaç yaşında, eski eşi İbrahim Öztürk ile arasındaki şaşırtan yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Kas 2021 - 14:42 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Erkeği Sessiz ve Pasif Olur? İşte Özgüveni Düşük O Burç… mask
Hangi Burç Erkeği Sessiz ve Pasif Olur? İşte Özgüveni Düşük O Burç…
Hangi Burç Kadını Araştırmacı ve Sorgulayıcıdır? İşte Dedektif Gibi İz Takip Eden O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Araştırmacı ve Sorgulayıcıdır? İşte Dedektif Gibi İz Takip Eden O Burç…
Hangi Burç Erkeği Kıskanç, Sert Ve Eleştirici Olur? İşte Yargılayıcı Ve Alaycı Davranışlar Sergileyen O Burç… mask
Hangi Burç Erkeği Kıskanç, Sert Ve Eleştirici Olur? İşte Yargılayıcı Ve Alaycı Davranışlar Sergileyen O Burç…
Hangi Burç Kadını Güzel Takı, Aksesuar Ve Kokuları Sever? İşte Güzel Ve Yetenekli O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Güzel Takı, Aksesuar Ve Kokuları Sever? İşte Güzel Ve Yetenekli O Burç…
Hangi Burç Erkeği Sevgisi Belli Edemez? İşte Ailesine ve Çocuklarına Çok Düşkün O Burç… mask
Hangi Burç Erkeği Sevgisi Belli Edemez? İşte Ailesine ve Çocuklarına Çok Düşkün O Burç…
“Danilo Şef ve Eda Ece Sevgili Mi?” Eda Ece Resmen Cinnet Geçirdi! Sevgilisinden Bile Ayrıldığı İddia Edildi! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
“Danilo Şef ve Eda Ece Sevgili Mi?” Eda Ece Resmen Cinnet Geçirdi! Sevgilisinden Bile Ayrıldığı İddia Edildi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status