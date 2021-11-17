Harika Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi İbrahim Öztürk ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Harika Avcı, evliliği ile de sık sık gündemde yer alıyordu. Eskilerin aranan yüzü Harika Avcı uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. 80’li yılların sevilen yüzü Harika Avcı 2009 yılında dünya evine girmişti. Harika Avcı’nın evliliği yıllar geçmesine rağmen hala magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Harika Avcı kaç yaşında, duyan herkesin şaşırdığı Harika Avcı ve eski eşi İbrahim Öztürk ile arasında kaç yaş fark var? İşte, Harika Avcı kaç yaşında, eski eşi İbrahim Öztürk ile arasındaki şaşırtan yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…

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