ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 18 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da yeni haftada da devam eden su altyapı çalışmaları, su kesintileri ortaya çıkarmaya başlıyor. Bakım ve onarım temelli olarak gerçekleştirilen su kesintileri, başkentlilerin çeşitli sorulara yanıt aramasına neden oluyor. Peki, ASKİ 18 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 18 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



Detaylar diğer sayfada!