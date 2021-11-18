Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca Açıkladı! EDHO Devam mı Edecek? Tamamen Bitti mi? Net Açıklama Geldi!
ATV ekranlarının en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan flaş bir açıklama geldi. EDHO hayranları günlerdir, EDHO yeni bölüm gelecek mi? EDHO bugün var mı? EDHO neden yok? Tarzında birçok soru soruyor. İşte detaylar...
ATV ekranlarının reyting rekorlarını zorlayan programı EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan EDHO ile ilgili flaş bir açıklama geldi. EDHO hayranlarının günlerdir sorduğu EDHO var mı? EDHO neden yok? Tarzındaki sorularına Kaynarca yanıt vermiş oldu. Hayranların oldukça merak ettiği o sorunun cevabı da belli oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.