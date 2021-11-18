Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca Açıkladı! EDHO Devam mı Edecek? Tamamen Bitti mi? Net Açıklama Geldi!

ATV ekranlarının reyting rekorlarını zorlayan programı EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan EDHO ile ilgili flaş bir açıklama geldi. EDHO hayranlarının günlerdir sorduğu EDHO var mı? EDHO neden yok? Tarzındaki sorularına Kaynarca yanıt vermiş oldu. Hayranların oldukça merak ettiği o sorunun cevabı da belli oldu!

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