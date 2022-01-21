Gamze Topuz'un Yaşı Merak Uyandırdı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Beşiktaşlı Tümer Metin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde yeni sevgilisi ile sık sık adı magazin basınında geçen Tümer Metin, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran eski futbolcu Tümer Metin ile ilgili detaylar...
Şimdilerde yeni sevgilisi ile sık sık adı magazin basınında geçen Tümer Metin, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran eski futbolcu Tümer Metin, bakın kiminle birlikte çıktı! Peki, Beşiktaşlı Tümer Metin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Tümer Metin’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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21 Oca 2022 - 22:04 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.