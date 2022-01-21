- 21 Oca 2022 - 22:04

Gamze Topuz'un Yaşı Merak Uyandırdı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Beşiktaşlı Tümer Metin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde yeni sevgilisi ile sık sık adı magazin basınında geçen Tümer Metin, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran eski futbolcu Tümer Metin ile ilgili detaylar...

Şimdilerde yeni sevgilisi ile sık sık adı magazin basınında geçen Tümer Metin, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran eski futbolcu Tümer Metin, bakın kiminle birlikte çıktı! Peki, Beşiktaşlı Tümer Metin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Tümer Metin’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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21 Oca 2022 - 22:04 - Spor

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