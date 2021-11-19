Kim Kardashian Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 14 Yaş Küçük Sevgilisi Pete Davidson İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir dört çocuk dünyaya getirdiği Kanye West ile boşanma sürecinde olan Kimberly Noel Kardashian, yeni bir birlikteliğe başladı. Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi ile kameralara yakalan Kimberly Noel Kardashian’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Peki, Kim Kardashian kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Kardashian ile sevgilisi Pete Davidson arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…



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