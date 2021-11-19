Masterchef Pelin’in Sevgilisi Aşkını Haykırdı! Esra Erol’a Katılmıştı, Başkasın Talip Olmuştu… Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulunca Daha Fazla Dayanamadı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin’in sevgilisi aşkını resmen haykırdı! Esra Erol’a katılan sevgilisi Gökhan Akar, başkasına talip olup; ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Masterchef Pelin’in Danilo Şefle bir aşk yaşadığı konuşulmuştu fakat Pelin bu iddialara anında açıklama niteliğinde Gökhan Akar’la bir paylaşım yapmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada hem güzelliğiyle hem de performansıyla akılları başlardan alan Masterchef Pelin’in son paylaşımına ise Gökhan Akar’dan skandal bir yorum geldi. Gökhan Akar’ın yorumunu görenler ise “Aşkını adam resmen haykırmış” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.