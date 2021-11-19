Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Kas 2021 - 10:57

Masterchef Pelin’in Sevgilisi Aşkını Haykırdı! Esra Erol’a Katılmıştı, Başkasın Talip Olmuştu… Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulunca Daha Fazla Dayanamadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin’in sevgilisi aşkını resmen haykırdı! Esra Erol’a katılan sevgilisi Gökhan Akar, başkasına talip olup; ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Masterchef Pelin’in Danilo Şefle bir aşk yaşadığı konuşulmuştu fakat Pelin bu iddialara anında açıklama niteliğinde Gökhan Akar’la bir paylaşım yapmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?