- 23 Oca 2022 - 19:09

Damdan Düşer Gibi Deyiminin Anlamı Merak Uyandırdı! İşte Damdan düşer gibi deyiminin anlamı TDK

Peki, “damdan düşer gibi” deyimi ne demek? “Damdan düşer gibi” deyimi ne anlamda kullanılır? İşte tüm detaylar…

Dilimizde sık bir biçimde kullanılan deyimler, yaşadığımız birçok olayda durumu anlatmak için kullanılmaya yarar. Deyimlerin anlamını iyi bir biçimde bilmenin önemi vardır. Kimin söylediği belli olmayan deyimler, bir kavram, olay ya da durumu daha etkileyici bir biçimde söylemeye yarar. Minimum iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan deyimler, uzun cümleler kurmadan içinde bulunduğumuz durumu özetlemek için kullanılır.

Çoğu kez gerçek manadan uzaklaşarak kendine özgü anlam kazanan deyimler, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Peki, “damdan düşer gibi” deyimi ne demek? “Damdan düşer gibi” deyimi ne anlamda kullanılır? İşte tüm detaylar…

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23 Oca 2022 - 19:09 - Yaşam

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Damdan Düşer Gibi Deyiminin Anlamı Merak Uyandırdı! İşte Damdan düşer gibi deyiminin anlamı TDK mask
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