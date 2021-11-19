Üç Kuruş Dizisinde Büyük Oyun Ortaya Çıktı, İrfan Hapı Yuttu! Son Noktaya Gelindi, Hayat Durdu! Neler Oluyor?
Yeni sezona Show TV ekranlarından giriş yapan ve iddialı bir çıkış yakalayan Üç Kuruş dizisi, son bölümü ile tüm gizemini ifşa etti. Bir süredir merak ile takip edilen ve reytinglerde her geçen gün daha da yükselen Üç Kuruş dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Yeni sezona Show TV ekranlarından giriş yapan ve iddialı bir çıkış yakalayan Üç Kuruş dizisi, son bölümü ile tüm gizemini ifşa etti. Bir süredir merak ile takip edilen ve reytinglerde her geçen gün daha da yükselen Üç Kuruş dizisi, yeni bölümü fragmanı ile herkesi şoke etti. Tüm sırrını yeni bölüm fragmanında ifşalayan Üç Kuruş dizisi, İrfan ile ilgili her şeyi adeta gözler önüne serdi! Peki, Üç Kuruş dizisinin son bölümünde neler oldu? Üç Kuruş dizisinde neler yaşandı? İşte, detaylar...
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19 Kas 2021 - 13:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.