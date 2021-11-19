Üç Kuruş Dizisinde Büyük Oyun Ortaya Çıktı, İrfan Hapı Yuttu! Son Noktaya Gelindi, Hayat Durdu! Neler Oluyor?

Yeni sezona Show TV ekranlarından giriş yapan ve iddialı bir çıkış yakalayan Üç Kuruş dizisi, son bölümü ile tüm gizemini ifşa etti. Bir süredir merak ile takip edilen ve reytinglerde her geçen gün daha da yükselen Üç Kuruş dizisi, yeni bölümü fragmanı ile herkesi şoke etti. Tüm sırrını yeni bölüm fragmanında ifşalayan Üç Kuruş dizisi, İrfan ile ilgili her şeyi adeta gözler önüne serdi! Peki, Üç Kuruş dizisinin son bölümünde neler oldu? Üç Kuruş dizisinde neler yaşandı? İşte, detaylar...



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