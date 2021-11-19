Survivor Ayşe All Star’da Geliyor! Kıyameti Koparacak, Her Gün Kavga Edecek! Anlaşma İmzalandı, Acun Medya Kapısına Kadar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, All Star’a resmen geliyor! Kıyameti koparacak olan Ayşe Yüksel, yeni kadrodaki isimlerle her gün ama her gün kavga edebilir! Anlaşma resmen imzalandı, Acun Medya’nın kapısına kadar geldiği konuşulmaya başlandı! Survivor Batuhan’dan sonra…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Her bölümüyle seyircinin ağzını açık bırakan Survivor’un bu yıl ise All Star şeklinde ekranlara geleceği ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, birçok isimle görüştüğünü dile getirmiş ve dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise Survivor 3. Ayşe Yüksel’le anlaşma yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.